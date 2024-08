A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está reforçando o protocolo de marcação de exames, facilitando o acesso dos usuários aos serviços de saúde.

O coordenador de regulação da Secretaria, Pedro Medeiros, detalhou o processo durante entrevista à rádio Caturité FM, explicando os passos que a população deve seguir para garantir o agendamento de consultas e exames.

Pedro Medeiros esclareceu que o primeiro passo para a marcação é o atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou policlínicas. “Os usuários devem ser atendidos nas unidades de saúde, como UBS ou policlínicas, e quando um encaminhamento é gerado pelo médico ou outro profissional da saúde, as UBSs e policlínicas já podem tentar regular essa vaga pelo sistema de regulação”, explicou Pedro.

Após a solicitação médica, o procedimento requer que o usuário apresente a solicitação junto com o cartão do SUS, que será inserido no sistema para gerar um código de regulação. “Esse código de regulação é necessário para autorização, mas além dessa forma, existem outras maneiras de obter a regulação”, acrescentou.

Além do atendimento presencial nas unidades de saúde, o coordenador destacou a importância dos canais de atendimento disponíveis e o uso do aplicativo “Campina com Você.”

“O usuário já tem que estar regulado com o código do Cisreg para podermos autorizar a marcação com dia e hora para sua consulta ou exame”, enfatizou.

