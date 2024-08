Sebrae está com inscrições para curso voltado a condutores de turismo

O Sebrae/PB, por meio da agência regional de Araruna, está com inscrições abertas para um curso gratuito de formação voltado a condutores de turismo do seridó do estado. A capacitação vai ocorrer no município de São Vicente do Seridó, no auditório da Câmara Municipal, entre os dias 2 e 6 de setembro. As inscrições ainda estão disponíveis e podem ser efetuadas através da internet.

De acordo com o gerente regional do Sebrae/PB em Araruna, Marcílio Santos, o curso vai focar em aspectos históricos e culturais do território, relacionando-os com a atividade e o potencial turístico do município e da região onde ele está inserido.

Podem participar da capacitação não só condutores locais de turismo, como também estudantes da área e microempreendedores individuais (MEI) dos segmentos de restaurantes, artesanato, entretenimento e hospedagem.

Promovida em parceria com a CTG Brasil e a sala do empreendedor de São Vicente do Seridó, a capacitação será realizada das 8h às 12h e das 13h às 17h, com uma carga horária total de 40 horas de duração.

Entre os conteúdos que serão abordados durante o curso, estão: fundamentação básica sobre o turismo; história do município; sustentabilidade ambiental; turismo de base comunitária; produção associada ao turismo; e base de economia criativa direcionada ao desenvolvimento turístico local.

O objetivo, segundo o Sebrae, é que ao final da capacitação os participantes tenham adquirido os conhecimentos básicos sobre o território turístico de São Vicente do Seridó, de modo a bem atender aos visitantes que procurarem os atrativos históricos, naturais e culturais do município. Dessa forma, eles atuarão como multiplicadores do potencial turístico da região.

Inscreva-se- Para participar, o público interessado pode efetuar a inscrição no curso através da loja virtual do Sebrae/PB, no endereço https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203415009-curso-para-condutores-de-turismo-local-historico-e-cultural-da-localidade-e-territorio, ou entrar em contato diretamente com a agência regional de Araruna, por meio do telefone (83) 99918-0578.