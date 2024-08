Paraibanos terão redução na tarifa de energia elétrica

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou nesta terça-feira (27) o reajuste tarifário anual para Paraíba. O efeito médio a ser percebido na conta dos clientes será negativo (redução) de -1,35%, e, com isso, os paraibanos passam a ter a menor tarifa de energia elétrica do país. Os novos valores entram em vigor no dia 28 de agosto.

O cálculo do reajuste segue regras estabelecidas em contratos de concessão. De acordo com a Aneel, a parcela que mais impactou para a redução refere-se aos componentes financeiros (-9,33%) em função, principalmente, da devolução de créditos de PIS/Cofins aos consumidores. Além disso, a eficiência da Energisa Paraíba em suas operações, que é considerada na composição, também contribui para um reajuste bem inferior aos índices de inflação que foram em média de 4%.

O Grupo A, que compreende os consumidores da média e alta tensão (indústrias), perceberá um aumento médio de 3,22%, enquanto os consumidores conectados na Baixa Tensão (BT) – residenciais e comércios em geral – terão uma redução de -2,39%, em média. Já para clientes residenciais (B1) a redução será de -2,44%. Atualmente, a Energisa Paraíba atende a aproximadamente 1,8 milhão de clientes no Estado.

O diretor-presidente da companhia, Márcio Mario Zidan, destaca que “nos últimos anos, a Paraíba tem tido uma das menores tarifas de energia elétrica do país e a menor do Nordeste. Associada a isso a prestação do serviço vem sendo reconhecida pelo cliente como a melhor do Brasil, conforme último Prêmio Aneel, realizado pelo órgão regulador com consumidores de todas as regiões do Brasil. Esse equilíbrio é um diferencial do nosso estado e contribui para o desenvolvimento da Paraíba, uma vez que oferece mais confiabilidade, atrai investimentos e gera oportunidades. Este ano, realizamos um investimento recorde para dar ainda mais robustez ao sistema elétrico paraibano, são cerca de R$ 500 milhões aplicados na ampliação, modernização e automação da rede e na melhoria do serviço prestado”, reforçou Zidan.

O gerente de regulação da Energisa, Bernardo Athayde, explicou o reajuste tarifário. Veja no vídeo:

*Vídeo: Ascom/Energisa

