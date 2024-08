Veja as datas do pagamento de agosto dos servidores estaduais

O pagamento do funcionalismo público estadual referente ao mês de agosto será efetuado na próxima quinta-feira (29) e sexta-feira (30). No primeiro dia, recebem os aposentados e pensionistas e, no segundo dia, os servidores da ativa das administrações direta e indireta.

O anúncio foi feito pelo governador João Azevêdo nesta segunda-feira (26) no programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara.

“Desde 2019, o servidor recebe dentro do mês trabalhado e esses recursos injetados na economia permitem que o comércio venda mais e a indústria produza mais, fazendo com que a Paraíba continue avançando”, comentou o chefe do Executivo estadual.

Calendário de pagamento:

29/08 – aposentados e pensionistas

30/08 – servidores da ativa das administrações direta e indireta

