Três novas feiras da agricultura familiar na Paraíba

Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer) deverá inaugurar, até o final de dezembro, mais três feiras da agricultura familiar nos municípios de Jericó, São Bento e Mataraca.

As novas feiras vão beneficiar cerca de 100 famílias agricultoras, que passarão a comercializar seus produtos direto do campo ao consumidor e com preços abaixo dos praticados no mercado.

Atualmente, a Paraíba conta com 98 feiras da agricultura familiar, beneficiando mais de 2.500 famílias em 86 municípios, um trabalho executado pela Empaer, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

Nazarezinho – Na semana passada, o facilitador das feiras no Estado, médico veterinário da Empaer Severino Henrique de Lima, realizou visita de acompanhamento à feira do município de Nazarezinho, na região do Sertão.

O objetivo da visita foi avaliar a operação da feira e oferecer suporte para sua organização, permitindo que as práticas atendam os padrões estabelecidos para um bom funcionamento, e dessa forma, aumentar a visibilidade dos produtos ofertados, garantindo a satisfação para os agricultores e consumidores. A extensionista social da Empaer Jacileide Andrade também participou do encontro.

Conforme Severino Henrique, o encontro serviu não somente para otimizar o funcionamento da feira, mas também fortalecer a relação entre produtores e consumidores, promovendo o comércio local e a valorização dos produtos da terra.

Ele disse que a feira tem parceria com a prefeitura local e “o encontro reforçou o compromisso da administração municipal em apoiar o desenvolvimento sustentável e a prosperidade econômica da região”.

As feiras da agricultura familiar, que são pontos de encontro importantes para a comercialização de produtos frescos e artesanais, desempenham um papel crucial na economia local, oferecendo aos agricultores uma plataforma direta para venda de seus produtos, sem a presença maléfica de atravessadores ou intermediários.

A feira de Nazarezinho funciona há cerca de seis anos e contempla 20 famílias agricultoras trabalhadas pela Empaer. Entre outros produtos comercializados destacam-se hortifrutigranjeiros, tubérculos e raízes.