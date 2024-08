Campina Grande realiza dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica

No próximo sábado, 31 de agosto, a Secretaria de Saúde de Campina Grande, por meio do Centro de Controle de Zoonoses e da Gerência de Vigilância Ambiental, realizará o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica 2024, um evento essencial para a saúde pública e o bem-estar animal.

Serão disponibilizados 91 postos de vacinação espalhados por todo o Município, distritos e também na zona rural campinense, das 8h às 17h, e ainda com unidades móveis para facilitar o acesso dos tutores à imunização de seus cães e gatos. A sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estará aberta, como de costume, oferecendo a vacina antirrábica gratuitamente e diariamente durante todo o ano.

“A vacinação antirrábica é fundamental para prevenir a raiva, uma doença viral grave que afeta mamíferos, incluindo seres humanos. Proteger os animais de estimação por meio da vacinação é uma responsabilidade de todos os tutores, não apenas para garantir a saúde e segurança dos pets, mas também para prevenir a propagação da raiva, protegendo assim toda a comunidade”, disse o coordenador do CCZ, o médico veterinário Ramon Okumura.

Todos os cães e gatos a partir de 3 meses de vida podem ser imunizados, incluindo gestantes ou lactantes. Os animais que foram vacinados em anos anteriores também devem ser imunizados nesta campanha. Animais de porte maior devem ser conduzidos com a focinheira.

No ano passado foram aplicadas 48 mil doses durante o dia D da campanha de vacinação, com o CCZ alcançando um total de 51 mil doses aplicadas ao longo do ano. A participação no Dia D é uma oportunidade única para reforçar a imunização dos animais e demonstrar o compromisso de Campina Grande com a saúde pública e o cuidado animal.

Locais de vacinação (8h às 17h)

BODOCONGÓ

– CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES – Rua Isolda Barros Torquato, S/N.

– UBS BODOCONGÓ – R. Florípedes Coutinho, S/N.

– UBS RIQUE – Rua Cantor Paulo Sérgio, S/N.

MONTE CASTELO

– UBS Monte Castelo – Rua R. Obededon Licarião, S/N.

NOVA BRASÍLIA

– UBS Wesley Cariry Targino – R. Juiz Orlando Tejo, 154

– EEEFM ZULEIDE C. PORTO – R. Jornalista Carlos Castelo Branco, S/N

CASTELO BRANCO

– Grupo Escolar Alice Gaudêncio – R. José Gomes de Farias, S/N.

JOSÉ PINHEIRO

– SAB DO JOSÉ PINHEIRO – Rua Silva Jardim, S/N (Praça Joana D’Arc).

– POLICLÍNICA TEREZINHA GARCIA RIBEIRO – Rua Pedro da Costa Agra, S/N.

CONCEIÇÃO

– UBS ROSA MÍSTICA – Rua R. Franklin Araújo, 231.

ALTO BRANCO –JD TAVARES

– UBS JARDIM TAVARES – R. Epaminondas Macaxeira, S/N.

– EEEFM São Sebastião – Rua Estelita Cruz, 307.

BAIRRO DAS NAÇÕES

– UBS DAS NAÇÕES – R. Ezequiel Rodrigues, 1509.

SÃO JOSÉ

– UBS SÃO JOSÉ – Rua Castro Pinto, 261.

PRATA

– EEEFM Nossa Senhora do Rosário – Rua Nilo Peçanha, S/N.

BELA VISTA

– UBS Bela Vista – R. Aprígio Veloso, 195.

– EEEFM Monte Carmelo – Rua Prof. Carlos Francisco Medeiros de Almeida, S/N.

CENTENÁRIO

– Grupo Escolar Francisca Zena Brasileiro – Rua Oswaldo Cruz, S/N.

– UBS Eduardo Ramos – Rua Ladislau Rodrigues, S/N.

PEDREGAL

– SAB DO PEDREGAL – R. Nilton Paiva Fernandes, S/N.

– ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA C. CIRNE – Rua Joaquim Gonçalves Lêdo, S/N.

SÃO JANUÁRIO

– Grupo Escolar Raimundo Asfora – R. Santa Terezinha, 551.

– UBS São Januário II – Rua Maria Amélia Sobrinho, S/N.

SERROTÃO

– UBS do Mutirão – Praça da Caixa D’água.

– Creche Municipal Vovó Adalgisa Cesar de Almeida – Rua Rafaela Sousa e Silva, 300.

DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA

– UBS COLIBRI – Rua Benício Fernandes, S/N

– Policlínica Dr. Severino Bezerra Cabral – Rua José Francisco de Farias, S/N (Campo D’Angola).

LAGOA DE DENTRO

– Grupo Escolar Prof. Mauro Luna – BR-230 – Av. São Geraldo, S/N.

MONTE SANTO

– UBS BONALD FILHO – R. Antonieta Cavalcante, S/N.

PALMEIRA

– UBS da Palmeira – R. Rua Ana de Azevedo, 508.

ARAXÁ

– UBS NOVO ARAXÁ – Av. Alcides Carneiro, 506.

– Associação dos Moradores do bairro Araxá – Rua Ministro Alcides Carneiro, 870.

JEREMIAS

– UBS JEREMIAS II – R. São Benedito, S/N.

– SAB do Jeremias – Rua Samuel Simões, S/N.

JARDIM CONTINENTAL

– UBS do Jardim Continental – Rua Antônio de Lima, 297.

CUITÉS

– SAB dos Cuités – Av. Paris, 2675.

– UBS JOCEL FECHINE – Rua Bruxelas, S/N.

CIDADE UNIVERSITÁRIA

– Associação dos moradores do bairro Universitário – Rua Juvêncio Arruda, 290.

CATOLÉ

– POLICLÍNICA DO CATOLÉ – Rua Eutécia Vital Ribeiro, S/N.

– Mercado Público do Catolé – Rua Elpídio de Almeida, S/N.

TAMBOR

– UBS Tambor I – Rua do Juá, S/N.

– UBS Tambor II – Rua Maurício Travassos Moura, S/N.

ESTAÇÃO VELHA

UBS ESTAÇÃO VELHA – Rua Goiás 90.

ALUÍZIO CAMPOS

– Escola Rômulo José de Gouveia – R. Ver. Antônio Alves Pimentel, S/N.

– UBS Antônio Virgílio Brasileiro – Av. Ronaldo Cunha Lima, S/N.

– UBS Crisóstomo Lucena – Av. Ronaldo Cunha Lima, S/N

VELAME/LIGEIRO

– Escola Municipal Lindolfo Montenegro, BR-104 (Em frente ao Parque de Exposição)

– UBS Serra da Borborema, Conjunto do IPEP (LIGEIRO)

SANDRA CAVALCANTE

– UBS José Bezerra Pimentel, R- Alzira Figueiredo, 173.

ITARARÉ

– CEAI Dr. João Pereira de Assis, Rua Manuel Alves de Oliveira, S/N (Próximo ao DUBU VI)

– UBS WILSON FURTADO II, Rua Antônio Matias Figueiredo, S/N.

PORTEIRA DE PEDRA

– UBS PORTEIRA DE PEDRA, R. Construtor João Galdino Filho, 2388.

VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA

– Grupo Municipal Maria José de Carvalho Souza, R. José Lopes de Andrade, 205.

– UBS WILSON FURTADO I, Rua Maria Araújo, S/N.

DISTRITO DE GALANTE

– Grupo Municipal Cícero Correia de Meneses, Rua Paraná, S/N.

– Escola Municipal Monsenhor Sales, Rua Antônio Alves Pimentel, S/N.

– CAPS I Galante, Rua da Chã, S/N.

– RÁDIO COMUNITÁRIA RM, Rua José Correia de Menezes, S/N.

DISTRITO DE SANTA TEREZINHA

– Grupo Escolar Rotariano Dr. Francisco Brasileiro, Rua Rodrigues de Lima, S/N.

LIBERDADE

– UBS DA LIBERDADE 3, Rua São Paulo, 173.

– EEEFM Felix Araújo (ESTADUAL DA LIBERDADE) Av. Aprígio Nepomuceno, S/N.

CRUZEIRO

– Grupo Escolar Municipal Estelita Cruz, Av. Aprígio Nepomuceno, S/N.

– UBS MARIA DE LOURDES LEÔNCIO, R. Josef Schafer, 395.

– CEAI – Antônio Mariz (CEAI), Rua Marcelino Pereira da Costa, S/N.

JARDIM PAULISTANO

– UBS ROMUALDO BRITO DE FIGUEIREDO, Rua Valdomiro R. da Cunha, S/N.

PRESIDENTE MÉDICI

– PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA, R. Sen. João Cavalcante Arruda, S/N.

SANTA CRUZ

– Escola Municipal Padre Cornélio de Boer, Av. Francisco Lopes, S/N.

VELAME

– UBS DO VELAME, Rua da Conceição, S/N.

DISTRITO MECÂNICOS

– LBV – Legião da Boa Vontade, Rua João Wallig, S/N (Vizinho ao Motel Saara)

– UBS Novo Horizonte – Av. João Wallig, S/N.

CATINGUEIRA

– UBS Benjamim B. da Silva – Rua Manoel Batista, S/N.

CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA

– UBS Catolé de Zé Ferreira, Rua Dulce Amorim, 360.

BAIRRO DAS CIDADES

– UBS CIDADES I, R. Sabará, S/N.

– UBS CIDADES II, R. Paulista 249.

RAMADINHA

– UBS HINDEMBURGO NUNES DE FIGUEIREDO, Rua Joaquim Amorim Júnior, S/N.

– Clube de Mães Ana Maria Florindo, Rua Elvira de Almeida Castro, S/N.

– Escola Poeta Carlos Drummond de Andrade, Rua Guarapari, S/N.

MALVINAS

– UBS GRANDE CAMPINA, R. Arnaldo Lopes Fiúza, 172.

– Grupo Escolar Lafayete Cavalcante, Rua Maestro Nestor Gomes Santiago, S/N.

– ESTAÇÃO CIDADANIA E CULTURA, R. das Quixabeiras, S/N.

TRÊS IRMÃS

– SAB do Conjunto Cinza, Rua Cláudio B. de Lima, 351.

– UBS Ronaldo Cunha Lima, Rua Dalila Brito de Oliveira, S/N.

– Grupo Escolar Professora Maria Anunciada Bezerra, Rua José Nogueira Pereira, S/N.

– Escola Prof. Eraldo Cézar de Araújo, Rua Maria Porto de Farias, S/N. (Conj. CEHAP – Raimundo Suassuna)

– UBS Jardim Verdejante, Rua Pereira dos Santos, 200.

– Praça Eraldo Pereira, R. Maria José Bezerra de Carvalho, S/N.

– Praça do Portal Campina, Rua José Alves do Nascimento, S/N.

SANTA ROSA

– SAB do Santa Rosa, R. do Sol, S/N.

– Clube de Mães Maria da Guia Alves, Rua João Francisco de Araújo, S/N.

DINAMÉRICA

– Ginásio de Esporte O Meninão, Av. Dinamérica, S/N.

QUARENTA

– Grupo Escolar Melo Leitão, Rua Anacleta Elói, S/N.

