Polícia apreende mais de 100kg de drogas em João Pessoa

Neste sábado (24), policiais militares do 1º BPM prenderam um suspeito por tráfico de drogas em João Pessoa.

Na ação foram apreendidas mais de 100 Kg de drogas, além de uma espingarda, calibre 12.

Os policiais receberam informações que alguns indivíduos estariam traficando drogas na localidade conhecida como rua da mata, no bairro do Rangel.

Rapidamente, os policiais montaram um cerco no local, que é conhecido pelas equipes pelo tráfico e consumo de drogas, e se depararam com um indivíduo manuseando as drogas.

No local, foram encontradas mais de 100 Kg de drogas ilícitas e uma espingarda, calibre 12.

O suspeito preso e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Polícia Civil de João Pessoa para os procedimentos legais.

A ação faz parte da Operação Força Total, que mira acusados de diversos crimes, como: roubo, homicídio e tráfico de drogas.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online