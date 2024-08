Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira na Paraíba

Nesta sexta-feira, persistem as condições de nebulosidade baixa, se deslocando do oceano Atlântico em direção ao continente. O tempo deverá permanecer com nebulosidade variável, podendo ocorrer chuvas passageiras e pontuais sobre áreas da faixa leste do Estado da Paraíba, principalmente no Litoral.

*Aesa

