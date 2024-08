PPP poderá viabilizar a cobertura de parte da área do Parque do Povo

Durante evento promovido pelo Partage Shopping, na noite de ontem, o prefeito Bruno Cunha Lima informou que iniciou uma discussão com um grupo de empresários locais visando uma possível parceria público privada (PPP) para a cobertura de parte da área do Parque do Povo, com a intenção de viabilizar um espaço para a realização de eventos e feiras. Informação da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

