Partage Shopping anuncia dois novos restaurantes em Campina Grande

O Partage Shopping de Campina Grande anunciou dois novos restaurantes que, em breve, passarão a fazer parte do seu mix de estabelecimentos. Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quinta-feira (22), Adriano Capobianco, diretor comercial e de novos negócios da Partage Malls, anunciou a chegada do We Lov, um bistrô com atuação em Recife e Maceió, e da Tratoria de Origem, restaurante que conta com uma unidade em João Pessoa.

“Acabamos de efetivar duas novas contratações para a Alameda Gourmet. Além do Nau e do Outback, que já estão presentes, vamos receber o We Lov e a Tratoria de Origem. Essas novas opções vão diversificar ainda mais a nossa oferta gastronômica e proporcionar uma experiência ainda mais completa aos nossos clientes”, afirmou Capobianco.

O diretor da Partage Malls também ressaltou a readequação da área onde antes funcionava uma unidade do supermercado Carrefour. Segundo ele, esse novo espaço deve ser inaugurado no início de 2025.

“Estamos trabalhando em um projeto ambicioso para transformar esse espaço em um polo de novas lojas e serviços. A previsão é que essa nova área seja inaugurada no início do próximo ano”, revelou Capobianco.

