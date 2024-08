Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira na Paraíba

Nesta quinta-feira, ventos de sudeste nos baixos níveis da atmosfera, se deslocando do oceano Atlântico em direção ao continente, deixam o tempo parcialmente encoberto no setor leste da Paraíba. Com isso, o tempo deverá permanecer com nebulosidade variável e ocorrência de chuvas localizadas durante a madrugada e primeiras horas da manhã, principalmente no Litoral.

*Aesa

