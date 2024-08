Ranking nacional: Detran-PB é destaque em atualização de dados

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) alcançou o primeiro lugar no Nordeste em envio de dados sobre sinistros de trânsito na Paraíba, para a plataforma do Registro de Estatística e Sinistros de Trânsito (Renaest). A ferramenta é coordenada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que destacou também o estado do Mato Grosso do Sul.

Segundo a Senatran, os dois estados atingiram excelência nessa atualização. O ranking divulgado é calculado mensalmente com base no envio de informações relativas a acidentes de trânsito pelos órgãos locais responsáveis. “Quanto mais frequente for a atualização do sistema, melhor a pontuação. O prazo para repasse das ocorrências é de até três meses após o sinistro. Ainda assim, somente dez estados estão em dia. Além de Mato Grosso do Sul e Paraíba, constam por ordem Minas Gerais, Paraná, Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Sergipe e Tocantins”, informou.

A versão digital do Renaest, que está em fase de testes, vai trazer uma maior agilidade para agentes de trânsito locais, policiais e bombeiros, além de fortalecer a transparência. O sistema é integrado ao Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), ao Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) e ao Registro Nacional de Infrações (Renainf).

Segundo a coordenadora do Renaest do Detran-PB, Greyce Santos, para que o trabalho fosse executado da melhor maneira foi necessária a compreensão do contexto dos sinistros de trânsito. “A princípio foi feita a leitura dos manuais referentes ao Renaest, segurança da informação, a compreensão dos sinistros como um todo e as leis referentes a essa alimentação. Depois disso, foram observados todos os itens que compreendem os sinistros, em torno de 60”.

Para Greyce, “tendo em vista que lidamos com múltiplas fontes, principalmente nos sinistros fatais, preenchemos os itens obrigatórios imprescindíveis da melhor maneira possível, sempre buscando com as fontes o melhoramento de dados e também o alinhamento com os itens necessários do Renaest”.

Regularmente são feitas reuniões com a Polícia Militar, com direcionamentos sobre esses itens referentes aos sinistros, que compreendem os dados de vítimas, vias, veículos e o sinistro em si. “Para o registro dessas informações no Sistema Detran, foi feita uma divisão de lançamento de dados por regiões, no estado todo, e é feito o acompanhamento desses lançamentos mensalmente”, explicou Greyce.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online