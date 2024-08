A Transparência Pública da Prefeitura de João Pessoa conquistou 1º lugar no Ranking de Competitividade dos Municípios do País, em comparação com 2023, e se tornou a 4ª cidade mais competitiva do Nordeste. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (21) e revelam que setores da economia e sustentabilidade fiscal também contribuíram para alavancar a classificação da cidade.

O secretário da Transparência Pública, Lucas Henriques de Melo, destacou a importância da gestão transparente como ferramenta de transformação social. “Ser mais uma vez destaque em transparência pública é motivo de orgulho e atesta nosso compromisso com o povo de João Pessoa. Zelar e saber aplicar de forma responsável o dinheiro público é obrigação de todo gestor e isso reflete em uma cidade melhor para se viver, e por isso, estamos vivendo esse apogeu de João Pessoa”, declarou.

Já o controlador do Município de João Pessoa, Diego Fabrício, destacou a seriedade da pesquisa. “Esse levantamento analisa diversos pontos desde a economia, qualidade na educação, sustentabilidade, acesso à saúde e inovação de todos os municípios do Brasil e a atuação dos gestores. Portanto, esse resultado de João Pessoa ressalta as boas práticas de governança. Nosso papel, enquanto gestores, é garantir que mais resultados como esses existam para nossa cidade”, ressaltou.

O Ranking de Competitividade dos Municípios do País é uma ferramenta que busca pautar a atuação dos líderes públicos brasileiros na melhoria da competitividade dos municípios e estados, analisando economia, crescimento dos empregos, qualidade na educação, sustentabilidade, acesso à saúde, inovação, capital humano, saneamento, meio ambiente, segurança, telecomunicações.

