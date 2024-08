O governador João Azevêdo manteve, nesta quinta-feira (22), em Brasília, reunião com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ocasião em que tratou do lançamento, na Paraíba, do programa “Acredita no Primeiro Passo”, que tem o objetivo de incentivar o empreendedorismo de famílias cadastradas no CadÚnico.

Na ocasião, o gestor destacou a importância da parceria com o governo federal para promover mais uma ação de acesso à renda. “Com a implantação desse programa, serão gerados microcréditos para que as famílias possam acessá-los e empreender, abrindo a possibilidade para as pessoas que fazem parte do CadÚnico tenham condições de abrirem seus negócios, tendo todo o suporte, com treinamento e elaboração de projetos”, comentou.

Estiveram presentes Gilmar Martins (secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão), Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Marialvo Laureano (secretário da Fazenda), Tibério Limeira (secretário da Administração) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).

Programa Acredita no Primeiro Passo

A ação conta com um conjunto articulado de iniciativas do Governo Federal, estabelecidas em parceria com Estados, Distrito Federal, prefeituras, organizações públicas, setores empregadores e da sociedade civil, com o objetivo de superar a exclusão e promover a autonômica socioeconômica pelo aumento da renda, com valorização do trabalho e das capacidades empreendedoras das pessoas do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Este Programa apoia ações, planos e programas que incentivam a qualificação profissional e a inserção dos cidadãos no mercado de trabalho, por meio do emprego e do empreendedorismo, ampliando o acesso ao microcrédito produtivo e apoio para a estruturação de negócios sustentáveis que assegurem uma vida cidadã para as famílias em situação de baixa renda e vulnerabilidade social.

