Senadora destaca operação de crédito para a cidade de João Pessoa

A aprovação pelo Senado, dias atrás, da autorização de um empréstimo externo para o município de João Pessoa tem sido destacada pela senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB).

A operação de crédito externo com garantia da União será contratada com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor de 44,3 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 267 milhões.

O dinheiro deve ser usado para financiar o Programa de Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Urbano, Integrado e Sustentável de João Pessoa, conhecido como João Pessoa Sustentável.

O objetivo da iniciativa é diminuir a desigualdade, modernizar os instrumentos de planejamento urbano e a prestação de serviços, além de modernizar a administração pública e fiscal.

O empréstimo será liberado em parcelas até 2028, e o prazo para pagamento será de 20 anos.

Relatora da proposta, Daniella Ribeiro afirmou que o município cumpre todos os requisitos para a operação de crédito e recomendou a aprovação da autorização.