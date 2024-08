Hospital de Amor de Campina Grande já tem data de entrega

O vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), fez uma inspeção nesta terça-feira (20) às obras de adequação do prédio onde vai funcionar o Hospital de Amor de Campina Grande.

O local, na Avenida Floriano Peixoto, zona oeste da cidade, abrigará a unidade enquanto o prédio definitivo é concluído.

Durante a inspeção, Veneziano confirmou que a entrega do Hospital de Amor à população de Campina Grande e demais cidade que serão atendidas pela unidade será no próximo dia 16 de setembro, uma segunda-feira. No mesmo dia o hospital já inicia o atendimento à população.

“Estamos aqui, na parte final das obras de adequação do prédio que receberá, provisoriamente, o Hospital de Amor de Campina Grande. O estacionamento já foi concluído, estamos fazendo o lixamento (do piso), e dia 16 de setembro teremos a inauguração oficial, concomitantemente, iniciando os primeiros atendimentos”, confirmou Veneziano.

De acordo com o Senador, o Hospital de Amor fará a diferença na saúde pública em Campina Grande. “Notadamente, à saúde da mulher campinense e dos municípios próximos. O Hospital de Amor de Campina Grande se destinará exatamente a esse trabalho preventivo”, destacou Veneziano.

Hospital de Amor

O Hospital de Amor é o nome atual do conhecido Hospital de Câncer de Barretos, líder do ranking da Scimago Institutions Rankings (SIR), entre todos os centros de saúde da América Latina, ocupando o segundo lugar entre as instituições que realizam pesquisas na área da saúde.

A instituição foi escolhida, em 2000, pelo Ministério da Saúde, como o melhor hospital público do país. Desde 2011 é considerada “instituição irmã” do MD Anderson Cancer Center, o maior centro de tratamento e pesquisa de câncer do mundo.

No ano de 2020, o HA realizou 1.047.440 atendimentos a 224.883 pacientes de 2.335 municípios de todos os estados do país – um recorde de cobertura. Foram realizadas 24.351 internações, 252.544 quimioterapias, 9.500 refeições servidas por dia, 100% de forma gratuita. A entidade reúne 380 médicos e 5.300 funcionários, em todas as suas unidades espalhadas pelo Brasil, sempre instaladas em cidades do interior.