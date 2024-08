Fábio Andrade aponta compromissos que assume se escolhido desembargador

O advogado Fábio Andrade, ex-procurador geral do Estado e que ingressou na disputa para se habilitar ao cargo de desembargador da Paraíba pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), no chamado ‘quinto constitucional’, concedeu uma entrevista ao ParaibaOnline falando de como tem sido a sua peregrinação na Paraíba em contato com os advogados.

O compromisso com a defesa da celeridade processual, bem como de revisão das custas processuais no Estado foram duas propostas ele realçadas.

– Quero ser desembargador para dar um passo adiante na representação dos advogados. O meu gabinete, caso eu seja escolhido desembargador, será uma verdadeira embaixada da advocacia – enfatizou Fábio, ponderando que a advocacia “só é completa se tiver pleno acesso ao Judiciário”.

A eleição para escolha dos concorrentes, no âmbito da OAB-PB, será no dia 18 de setembro próximo, quando será formada uma lista sêxtupla para remessa ao Tribunal de Justiça, que escolherá três nomes para a escolha final por parte do governo do estado.

