Aeroportos da Paraíba registram aumento no número de passageiros

As férias na Paraíba tem sido uma opção cada vez mais valorizada para quem está fora do Estado. Segundo a Aena Brasil, empresa que administra os aeroportos da Paraíba, João Pessoa recebeu 155.577 passageiros no mês de julho, representando 28,5% de aumento com relação ao mesmo período em 2023.

Já Campina Grande atraiu 34.834 passageiros, apresentando um aumento de 48,9% com relação ao ano passado.

Os números são comemorados pela Secretaria Estadual de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), que vem articulando o aumento da malha aérea para o Estado.

“A Secretaria vem fazendo, junto com o Governo do Estado, Secretaria de Finanças e PBTur, um trabalho articulado de promoção do Destino Paraíba em feiras e eventos de turismo nacionais e internacionais, atuando na conquista de novos voos para o estado e fortalecendo a rede hoteleira, comércio e setor de serviços promovendo formações, treinamentos. Então esse aumento significativo no número de passageiros que desembarcaram na Paraíba é o reflexo de muito trabalho de uma gestão que valoriza nossa terra, nossa cultura e nosso povo”, afirma o secretário Miguel Ângelo.

O aumento no número de voos, assentos e consequentemente de passageiros não ficou só no mês de julho.

O aeroporto Castro Pinto (JP) recebeu 413.674 passageiros no período de janeiro a junho de 2024, um aumento de 14,2% do fluxo em relação a 2023.

O aeroporto João Suassuna (CG) mais que dobrou os seus números e recebeu 74.328 passageiros neste período, o que representa um aumento de 162,4% em relação a 2023.

SERTÃO – O Governo da Paraíba, por meio da Setde, em parceria com a empresa Azul Linhas Aéreas, viabilizou a nova rota Cajazeiras–Recife, rompendo o isolamento aéreo do sertão paraibano.

Esta ação resultou no transporte de 377 passageiros em 2023, superando o número de embarque de cidades como Sobral, Iguatu e Crateús, todas no Ceará.