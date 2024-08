O Ligue 180, ferramenta essencial no combate à violência contra a mulher no Brasil, registrou um aumento significativo de denúncias em 2024. Até julho, foram 84,3 mil denúncias, 33,5% a mais que no mesmo período de 2023.

Na Paraíba, o crescimento foi de 30,72%, com 1.102 denúncias. A maioria das vítimas são mulheres negras entre 35 e 39 anos, e o principal agressor é o companheiro ou ex-companheiro.

Para reforçar o enfrentamento à violência, o Ministério das Mulheres lançou a campanha “Feminicídio Zero” durante o Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização sobre a violência contra a mulher.

O Ligue 180 foi reformulado, atuando agora de forma independente e ampliando seus canais, incluindo atendimento via WhatsApp.

