Paraibano vai proferir palestra no Distrito Federal

O paraibano Rossandro Klinjey vai proferir palestra no próximo dia 22 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, dentro da 2ª edição do evento Metrópoles Talks.

Tema: “De volta a si: diálogos sobre conexões humanas e realização pessoal”.

Informação da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

