Empreender PB abre 870 vagas para concessão de créditos em 29 cidades

O Governo da Paraíba, por meio do Programa Empreender PB, vai abrir inscrições para concessão de crédito orientado nesta quarta-feira (21), a partir das 8h. Ao todo, serão destinadas 870 vagas, distribuídas em 29 cidades, de sete regiões do estado. O valor de investimentos é da ordem de R$ 6,9 milhão.

Cada município abrirá 30 vagas, que vão contemplar as seguintes linhas de crédito: Empreender Pessoa Física, Empreender Juventudes, Empreender Profissional Liberal e Empreender Profissional Liberal Juventudes.

Os empreendedores interessados em obter recursos para ampliar ou abrir seus negócios devem realizar seus cadastros no site do programa Empreender PB www.empreender.pb.gov.br, clicando em Inscrições. A equipe orienta aos interessados fazer a leitura do Edital, disponível no site, para verificar a documentação obrigatória de acordo com a linha de crédito. As inscrições serão realizadas até a próxima terça-feira (26) ou até o preenchimento das vagas.

Empreender PB – O Empreender PB é um programa do Governo da Paraíba que tem o objetivo de incentivar o empreendedorismo, gerar empregos e renda para os paraibanos, além de desenvolver o potencial econômico de cada região do Estado. Para isso, apoia os empreendedores paraibanos, disponibilizando financiamento com taxas reduzidas de juros para pessoas físicas e jurídicas. No primeiro semestre de 2024, o Empreender PB alcançou a marca de quase R$ 20 milhões em créditos e cobertura de 62,33% dos municípios.

As regiões e municípios onde serão abertas inscrições são:

1ª Região: Conde, Pitimbu e Santa Rita.

2ª Região: Duas Estradas, Serra da Raiz, Mulungu e Araruna.

3ª Região: Esperança, São Sebastião de Lagoa de Roça. Boqueirão, Caturité, Matinhas, Aroeiras e Alagoa Grande.

4ª Região: Barra de Santa Rosa, Damião, São Vicente do Seridó, Cuité e Frei Martinho.

5ª Região: Camalaú, Serra Branca, Caraúbas e Congo.

12ª Região: Itatuba, Ingá e Salgado de São Félix

14ª Região: Marcação, Lagoa de Dentro e Capim.