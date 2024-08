Dia do Maçom é comemorado na Câmara de João Pessoa

A Câmara Municipal de João Pessoa prestou homenagem aos maçons paraibanos nesta terça-feira (20).

A solenidade reuniu membros de várias Lojas Maçônicas da Paraíba e foi proposta pelo presidente da Casa, vereador Dinho (PSD).

“É uma homenagem merecida, para um grupo conhecido por ações sociais e iniciativas que visam o desenvolvimento do nosso Estado em todos os seus aspectos”, ressaltou Dinho. O evento contou com a participação, também, do prefeito Cícero Lucena (PP).

No evento, o presidente da PAEL (Poderosa Assembleia Estadual Legislativa), da Grande Oriente do Brasil na Paraíba (GOB-PB), Nadir Valengo, falou sobre a importância do Poder Legislativo realizar uma solenidade comemorativa ao Dia do Maçom.

“É muito importante participar de uma sessão que reconhece os serviços da Maçonaria no universo, sempre voltados para beneficiar, colocando a solidariedade em primeiro lugar. Os maçons, de uma maneira em geral, visam o aperfeiçoamento, e realizamos trabalhos com a comunidade, sobretudo com crianças e mães carentes, prestando a solidariedade na sua essência”, afirmou.

Almir de Araújo Oliveira parabenizou todos os irmãos maçons presente na sessão.

“Hoje comemoramos o Dia do Maçom, data controversa quanto à sua origem. Nós fazemos parte de uma instituição filosófica, filantrópica, educativa, de estudos e pesquisas, e a nossa responsabilidade é muito grande. Desejo que este resto de ano seja auspicioso e que possamos, observando nossos princípios maçônicos, contribuir não só com o engrandecimento da Maçonaria, bem como com o futuro da nossa pátria”, acrescentou.

O grão mestre do GOB PB, Silvino Corsino, afirmou que a Maçonaria é família, harmonia e paz, mas também compromisso e responsabilidade.

“A maior missão da Maçonaria é servir à sociedade e à cada município em que está instalada uma Loja Maçônica”, destacou.

“Estamos aqui celebrando. Não estamos prestando contas, estamos relembrando o que é a Maçonaria, para que serve e porque estamos aqui. Vamos celebrar porque estamos no caminho certo, realizando as mesmas missões, de forma correta, reta, justa e perfeita. É isso que a Maçonaria é”, concluiu Leandro Vitor de Souza, mestre maçom da Loja João Rosário Dória.

Participaram ainda da sessão especial os maçons Leônidas Lima Bezerra; Alex Laurentino, entre outros.