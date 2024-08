A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) de Campina Grande está prestes a iniciar mais uma edição da Olimpíada de Trânsito, um projeto que visa promover a educação para o trânsito de forma divertida e engajadora.

A abertura oficial da décima edição das Olimpíadas acontecerá nesta terça-feira, 20 de agosto, às 14h, na quadra da ESAC. A informação foi confirmada pela Chefe de Divisão de Educação de Trânsito da STTP, Joana Santos.

– Estamos muito animados para mais uma edição das Olimpíadas de Trânsito. Teremos a participação de alunos do sexto ao nono ano das escolas públicas e particulares de Campina Grande, que fazem parte do projeto. O tema deste ano é ‘A paz no trânsito começa por você’, e a ideia é trabalhar a conscientização sobre a importância de cada um para um trânsito mais seguro e tranquilo – destacou.

A cerimônia de abertura promete ser um grande evento, com diversas atividades lúdicas e interativas para os alunos participantes. A expectativa é que a Olimpíada de Trânsito mobilize ainda mais a comunidade escolar para a causa da segurança no trânsito.

