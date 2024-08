Com a decisão positiva da família de uma paciente de 50 anos, vítima de um Acidente Vascular Hemorrágico, a Central Estadual de Transplantes da Paraíba (CET-PB), que integra a rede de Saúde do Governo da Paraíba, registrou a 11ª doação de órgãos e tecidos somente no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande este ano. A ação possibilitou que quatro pessoas deixassem a lista de espera por um transplante.

Após a morte encefálica da doadora, a decisão pela doação múltipla de órgãos possibilitou doar os rins e as córneas. Ao optar pela doação de órgãos, a família proporcionou um recomeço para duas pessoas que viviam com falência renal e para mais duas pessoas que receberão as córneas, após avaliação no Banco de Olhos.

Para a diretora da Central de Transplantes da Paraíba, Rafaela Dias, o cenário de crescimento nas doações no estado é reflexo do trabalho conjunto realizado com o objetivo de salvar vidas, o que tem permitido o avanço do transplante na Paraíba.

“Dentro das ações que permitiram esse avanço estão os investimentos realizados por parte do Governo do Estado e as capacitações promovidas para as equipes envolvidas no processo de doação. Além disso, é importante destacar a sensibilidade das famílias doadoras, que têm entendido a grandiosidade do gesto”, pontuou.

Este ano, na Paraíba, de janeiro até agora, foram registradas 33 doações de múltiplos órgãos, e 109 doações de córneas, possibilitando a realização de 22 transplantes de fígado, 17 de rim, 145 de córneas, nove de medula e seis de coração.

