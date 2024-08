Crise na UEPB: professor aponta quadro alarmante da realidade

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) enfrenta uma crise financeira e estrutural. Conforme o professor Juracy Lucena, do Departamento de Química, a situação é tão grave que a reitoria precisou ser evacuada por risco de desabamento.

Em entrevista à rádio Caturité FM, o professor apontou um quadro alarmante da realidade da UEPB.

– A universidade está com dificuldades de manutenção em todos os seus setores. A reitoria está funcionando no Redentorista, porque o prédio precisou ser evacuado por risco de desabamento. Simplesmente não há dinheiro para fazer as reformas necessárias – lamentou.

A falta de recursos financeiros compromete diretamente a qualidade do ensino oferecido pela UEPB. Segundo Lucena, “a folha de pagamento é de R$ 28 milhões, e a universidade recebe do governo R$ 30 milhões. Essa diferença é muito pequena para arcar com todas as despesas da reitoria”.

A crise financeira também tem impactado diretamente a contratação de professores. “50% das aulas são ministradas por professores substitutos em situações precárias. A UEPB não tem capacidade financeira para contratar professores efetivos, o que prejudica a formação dos nossos alunos”, afirmou o professor.

A indignação com a situação da UEPB se estende ao governador João Azevêdo. “O governador tem demonstrado um desprezo evidente pela UEPB. Ele não recebe a reitoria e não reconhece a importância da universidade como um patrimônio da Paraíba”, criticou Lucena.

