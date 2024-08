Podcast: agrônomo fala tudo sobre o capim BRS Capiaçu

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo e professor da UEPB, Fábio Agra Medeiros, trouxe informações valiosas sobre o capim BRS Capiaçu, uma variedade de capim elefante desenvolvida pela Embrapa e registrada em 2015.

Durante sua participação, Fábio destacou as características desse capim, como sua capacidade de crescer até quatro metros de altura, sua resistência moderada à estiagem, e seu elevado potencial produtivo, que pode alcançar mais de 50 toneladas de matéria seca por hectare.

O capim BRS Capiaçu se tornou uma excelente opção para a produção de silagem, sendo muito utilizado na alimentação de rebanhos bovinos, especialmente na produção de leite e carne.

Fábio também enfatizou a facilidade de cultivo e colheita desse capim, além de sua boa tolerância ao estresse hídrico, tornando-o uma alternativa viável para produtores no semiárido.

Ele ainda reforçou a importância de diversificar as plantas e raças de animais na propriedade rural, apontando o capim BRS Capiaçu como uma solução eficiente para melhorar a nutrição dos rebanhos, especialmente durante o período de seca.

