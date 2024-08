Paraíba aplica mais de 26 mil doses no Dia D de Multivacinação

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou, neste sábado (18), o Dia D de Vacinação contra a Febre Amarela e Multivacinação, com 26.275 doses de vacinas aplicadas.

Deste total, 8.388 foram para a febre amarela e 17.887 para as vacinas de rotina, preconizadas no Calendário Nacional de Vacinação. Os dados são parciais, e levam em consideração informações registradas por 204 municípios.

Os cinco municípios que mais vacinaram contra a febre amarela neste Dia D foram Campina Grande (3.237 doses); João Pessoa (2.857 doses); Alagoa Grande (1.050 doses); Mamanguape (1.022 doses); e Patos (729 doses).

De acordo com a chefe do Núcleo Estadual de Imunização da SES, Márcia Mayara, o saldo foi positivo, uma vez que a adesão às vacinas ajuda a aumentar a cobertura vacinal.

“Os esforços persistentes voltados à promoção da saúde pública, aliado às ações constantes de vacinação adotadas pela SES, por meio do Projeto Vacina Mais Paraíba, tem feito com que o estado siga avançando na cobertura de várias vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde”, destacou.

A ação aconteceu em 823 pontos de vacinação que atenderam os 223 municípios do estado. Em João Pessoa, o principal posto de vacinação foi o Parque Solon de Lucena, no Centro, onde também houve oferta de testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, hepatites e Sífilis (totalizando 244 testes realizados), e serviços do Castramóvel (com o total de 10 castrações de animais e 30 pré-cadastros para novos usuários).

O cirurgião-dentista Jhonata da Silva foi uma das pessoas que compareceram ao local para atualizar a caderneta de vacinação, especialmente com a vacina contra a febre amarela, principal foco do Dia D. Acompanhado dos dois filhos, ele ressaltou a importância desse tipo de serviço.

“Uma iniciativa plausível, porque leva a vacina para a população. Às vezes, por causa da rotina do trabalho, muitas pessoas não têm tempo para ir até um posto. É uma ação que dá a esse público a oportunidade de ser imunizado”, avaliou Jhonata.

Vale lembrar que as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação estão disponíveis na rede pública de saúde. Para atualizar o esquema vacinal, basta procurar uma unidade básica de saúde mais próxima, portando documentação pessoal, caderneta de vacinação e cartão do SUS.

