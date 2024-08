Podcast: extensionista destaca a Expo Rural de Queimadas

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, foi destacada a Expo Rural 2024, que acontece no município de Queimadas.

Vitória Aparecida Pereira, extensionista social da Emater-PB, falou sobre a importância do evento, que está em sua terceira edição e vem se consolidando como um marco na região.

A Expo Rural, que começou com foco na caprinocultura, agora também destaca a bovinocultura, com a participação de 32 famílias cadastradas na produção de leite caprino.

O evento, que ocorre no Parque de Eventos de Queimadas, inclui uma variedade de atividades, como concursos de queijos, exposições de animais, venda de artesanatos, oficinas, minicursos e palestras.

Um dos destaques será a palestra voltada exclusivamente para as mulheres da região, promovendo o empreendedorismo social feminino.

Ouça o podcast completo abaixo

