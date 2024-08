A Igreja Católica de Campina Grande promoverá a tradicional Caminhada da Família neste domingo, 18 de agosto, um evento que reúne fiéis de diversas paróquias para celebrar a unidade e a fé.

A iniciativa é organizada pela Pastoral da Família e contará com uma série de atividades especiais ao longo do percurso, conforme detalharam os coordenadores Maria Juliana Villar e Geovaneto Villar em entrevista à rádio Caturité FM.

Maria Juliana Villar destacou a importância do evento e convidou todas as paróquias a participarem da caminhada.

– A Pastoral da Família tem atividades durante todo o ano e essa semana elas são intensificadas. Neste domingo, a gente convida todas as paróquias para se concentrar na Santíssima Trindade para fazer uma caminhada em festejo a essa semana. Estamos muito felizes. A caminhada parte da Santíssima Trindade para a Catedral Diocesana onde teremos a celebração com Dom Dulcênio. Essa caminhada vem para festejar, para celebrar o encontro das paróquias – ressaltou.

Geovaneto Villar ressaltou algumas novidades para este ano, incluindo uma parada especial e uma ação solidária.

– Este ano vamos nos concentrar na Santíssima Trindade com percurso até a catedral com uma novidade: vamos ter uma parada em frente ao Instituto São Vicente de Paula com uma oração, com um momento de preparação para a semana nacional da vida que vai acontecer em outubro e esse ano terá como reflexão os idosos. Também teremos uma ação concreta vendendo água mineral durante a caminhada para destinar o dinheiro arrecadado para o São Vicente de Paula – pontuou.

Programação

Concentração: Santíssima Trindade

Percurso: Da Santíssima Trindade até a Catedral Diocesana

Parada Especial: Em frente ao Instituto São Vicente de Paula

Celebração Final: Catedral Diocesana com Dom Dulcênio

Ação Solidária: Venda de água mineral com arrecadação destinada ao Instituto São Vicente de Paula

