Uma mulher grávida, residente em Lagoa Seca, permanece internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Trauma de Campina Grande após sofrer queimaduras em cerca de 30% do corpo. O acidente ocorreu na noite da quarta-feira (14) enquanto a vítima utilizava álcool para cozinhar.

O cirurgião geral Egídio Neto, responsável pelo caso, informou que a paciente precisou ser intubada devido à extensão das queimaduras.

Apesar da gravidade do estado da mãe, o exame de ultrassom realizado pela equipe médica indicou que o bebê está bem e sem comprometimentos.

A equipe médica continua monitorando de perto a saúde da paciente e do feto, oferecendo todos os cuidados necessários.

Veja a fala do médico no vídeo:

*Vídeo: Ascom/Hospital de Trauma

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui

♦ Aproveite e siga nosso Instagram: @paraiba_online