A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP) anunciou um reforço na frota de ônibus para o próximo domingo (18) visando atender à demanda de candidatos que farão o Concurso Nacional Unificado (CNU) e de torcedores que irão ao estádio Amigão para assistir ao jogo do Treze.

Em entrevista à rádio Caturité FM, a gerente de transporte da STTP, Araci Brasil, detalhou o plano de reforço:

– Por conta do Concurso Nacional Unificado, estaremos fazendo um reforço de 15 ônibus nas frotas de ônibus de Campina Grande para que os candidatos possam chegar tranquilos às suas provas, tanto na parte da manhã, como na parte da tarde. A partir das 14 horas teremos também seis ônibus da frota do Amigão, sendo reforçados no Terminal de Integração para levar todos os torcedores que irão assistir ao jogo do Treze, que acontecerá também no próximo domingo. Ao final do jogo, a partir das 18 horas, esses seis ônibus que estarão também de frota extra, estarão aguardando os torcedores. Teremos a frota funcionando até as 20h para que as pessoas fiquem tranquilas de retornarem, não só do concurso, como também do jogo – pontuou.

Com este reforço, a STTP espera garantir que os candidatos ao concurso e os torcedores do Treze possam se locomover com mais facilidade e segurança pela cidade. O Terminal de Integração será o principal ponto de concentração dos ônibus extras, facilitando o acesso aos locais de prova e ao estádio.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online