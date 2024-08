A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, que gerencia o Programa Cartão Alimentação, realiza na próxima semana a atualização cadastral dos beneficiários residentes nas cidades de Conde e Bayeux.

Em Conde, a atualização acontece na terça (20) e quarta-feira (21), no Ginásio da ECIT Ilza de Almeida Ribeiro. Já em Bayeux, será na quinta (22) e sexta-feira (23), em dois lugares, na ECIT Bayeux Erenice Cavalcante Fideles e na ECIT Professor Antônio Gomes Raimunda (Mario Andreazza). Em todas as localidades sempre das 9h às 17h.

O Programa beneficia 52 mil famílias no estado, em 141 municípios. É uma ação socioassistencial implantada pelo Governo da Paraíba, que concede auxílio financeiro para famílias em situação de extrema pobreza.

Sempre no dia 10 de cada mês, os beneficiários do Cartão Alimentação recebem um crédito no valor de R$ 50,00, não cumulativo. Esse crédito é válido para uso exclusivo na rede de estabelecimentos credenciados ao Programa, em todo território paraibano. Os mercados são identificados com banner do programa na fachada do estabelecimento.

O valor creditado no cartão deve ser utilizado para compras exclusivas de alimentos. A gestão do uso do valor é de responsabilidade do beneficiário, podendo ser utilizado entre o dia 10 até o último dia do mês.

SERVIÇO:

CONDE

20 e 21 de agosto

Local: Ginásio da ECIT Ilza de Almeida Ribeiro

BAYEUX

22 e 23 de agosto

Locais:

ECIT Bayeux Erenice Cavalcante Fideles

ECIT Professor Antônio Gomes Raimunda (Mario Andreazza)

