Aliny Correia, mãe de uma criança de oito anos, denunciou ao Conselho Regional de Medicina (CRM-PB) um erro em uma cirurgia de hérnia inguinal realizada no Hospital Municipal Valentina, em João Pessoa.

Segundo Aliny, a hérnia estava localizada no lado direito do corpo, mas a cirurgia foi realizada no lado esquerdo.

Após perceber o erro, Aliny buscou exames que confirmaram que a hérnia original não havia sido tratada.

O CRM-PB abriu uma sindicância para apurar o caso, e a gestão municipal também instaurou uma investigação interna.

A médica responsável pelo procedimento foi afastada e o caso segue sob análise das autoridades competentes.

