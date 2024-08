Sindicato conquista reajuste para trabalhadores de farmácias em Campina Grande

O Sindicato dos Comerciários de Campina Grande e Região conseguiu um reajuste salarial de 7% para os trabalhadores de farmácias da cidade.

A informação foi confirmada pelo presidente do sindicato, José Rogério, em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (14).

Segundo Rogério, o reajuste é retroativo a 1º de julho. Além disso, o piso salarial da categoria permanece alinhado com o do comércio em geral: R$ 1.480 a partir de julho e R$ 1.525 a partir de janeiro. Para aqueles que recebem acima do piso, o reajuste será de 4%.

“Conseguimos fechar a nossa convenção também para o setor de farmácia. Nós sabemos que ainda não é o piso ideal para nossa categoria e nós vamos continuar na luta pelas melhores condições tanto de salário como também melhores condições de trabalho para todos nós comerciários”, destacou Rogério.