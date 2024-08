Promotor de Justiça lança nota após alegar suspeição em processo

O promotor de Justiça Alexandre Jorge do Amaral Nóbrega, do Ministério Público da Paraíba, esclareceu que se declarou suspeito para atuar no caso de um médico acusado de abusar de crianças devido a seu conhecimento de parentes próximos do acusado e por não ser promotor da área criminal, visando garantir a imparcialidade e celeridade no processo.

Em relação a notícias veiculadas na imprensa sobre os motivos pelos quais o promotor de Justiça do Ministério Público da Paraíba, Alexandre Jorge do Amaral Nóbrega, manifestou sua suspeição para atuar em processo envolvendo um médico acusado de violentar crianças, o membro do MPPB faz os seguintes esclarecimentos:

1 – “Não conheço o cidadão que está sendo processado, não tenho amizade ou qualquer tipo de relação de amizade ou apreço por ele, e meus filhos nunca se consultaram com ele.

2 – Os motivos que levaram à minha suspeição foram: primeiro, conheço parentes próximos do acusado, o que não me deixaria à vontade para atuar no processo.

3 – O segundo motivo pelo qual – mesmo sem ter recebido oficialmente esse processo – adiantei minha manifestação direto no PJe (sistema de processos do TJ) declarando minha impossibilidade de atuar nesse caso, foi que não sou promotor criminal. Sou promotor da área cível (40º promotor de João Pessoa com atuação na área de patrimônio público e fundações). Ocorre que, de acordo com ato interno do MPPB (portaria de substituições), eu seria o primeiro substituto do promotor Arlan Costa, que manifestou sua suspeição para atuar no processo. Mas por entender que há fatos graves investigados e que o processo seria mais bem examinado por um promotor da área criminal, manifestei-me antecipadamente para que houvesse mais celeridade na designação de um membro que esteja em condições de atuar no processo com total imparcialidade e que tenha atribuição para isso”.