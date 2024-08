O Governo da Paraíba, por meio das Secretarias de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), realiza o 3º Painel Paraibano de Mudanças Climáticas.

O evento tem como objetivo reunir pesquisadores, gestores e a sociedade para discutir problemas e buscar soluções para as perdas e danos causados pela mudança global do clima.

Nesta edição, o evento vai contar com plenárias nas quatro mesorregiões da Paraíba. A etapa Sertão começa nesta quinta-feira (15), em Sousa, no Auditório do IFPB Centro. O evento é gratuito e aberto ao público.

A etapa Borborema do 3º Painel Paraibano de Mudanças Climáticas ocorrerá em Monteiro no dia 22 de agosto. Campina Grande sediará a etapa Agreste no dia 6 de setembro. A última etapa, encerrando a mesorregião Mata Paraibana, será realizada em João Pessoa no dia 19/9.

O evento prossegue até o dia 20 de setembro, com o encerramento do Painel Paraibano, destacando o Dia Estadual de Conscientização sobre Mudanças Climáticas, instituído pela Lei Estadual 12.392/2022.

A discussão sobre mudanças climáticas é essencial para entender como a Ciência e a Tecnologia devem convergir na busca por soluções e adaptações para a população.

As ações humanas já alteraram as condições naturais de tal forma que seus efeitos não são mais evitáveis, trazendo consequências ambientais, sociais e econômicas que impactarão o território e a população de diversas maneiras.

Se até recentemente não havia uma dimensão clara do problema, a calamidade enfrentada no Rio Grande do Sul demonstrou que o conhecimento e a tecnologia podem prevenir e mitigar os impactos e consequências das mudanças climáticas. É crucial discutir possíveis soluções e fortalecer ações da tríplice hélice (governo, academia e setor produtivo), promovendo a integração desses atores por meio da tecnologia.

O secretário Claudio Furtado destacou que “é uma oportunidade para dialogarmos com a comunidade científica e com todos os setores da sociedade, visando preservar nossos biomas, como a Caatinga e a Mata Atlântica. Além disso, o painel envolve discussões sobre energias renováveis, química verde, economia circular e gestão de resíduos sólidos – temas cruciais para a sustentabilidade e o enfrentamento das mudanças climáticas”.

O evento é destinado aos gestores públicos (municipais, estaduais e federais), juristas, professores, pesquisadores e estudantes universitários, empresários que atuem com a economia verde ou mercado verde e demais públicos interessados.

O secretário ainda destacou que espera que o evento resulte em um documento que norteie as discussões na reunião de João Pessoa, culminando na criação de um fórum de sustentabilidade. Esse fórum congrega diversos setores da sociedade, proporcionando um espaço de debate e planejamento para o desenvolvimento sustentável do estado.

De acordo com a secretária da Semas, Rafaela Camarense, o painel é extremamente importante para visualizar o que tem sido produzido em conhecimentos e experiências nessa área no estado da Paraíba. “Tratar de mudanças climáticas é um tema muito delicado, que é demandado, inclusive pela própria sociedade, os cientistas. E, enquanto governo, nós temos uma repartição irmã que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secties), uma colaboração forte para realizarmos esse tipo de evento, além das parcerias com outras instituições”.

Conforme expõe Camaraense, “em sua maioria, há o reconhecimento do tamanho da problemática que estamos enfrentando. Por isso, trazer a academia, os cientistas é extremamente importante para discutirmos as mitigações, e assim podermos nos adaptar às alterações trazidas pelas mudanças climáticas”.

Ainda segundo ela, com esse propósito, a tecnologia é essencial para o meio ambiente. “Através dessa inovação, poderemos ter um monitoramento mais assertivo, em tempo real e conseguiremos verificar áreas degradadas ou pontos de focos de calor. E a partir daí, determinaremos quais serão as políticas públicas que, de fato, irão beneficiar o povo paraibano”, afirma Camaraense.

Locais e datas:

Etapa Sertão, Sousa: Auditório do IFPB Centro – 15/8/2024, 8-12h e 13:30-17:30h, Rua Pres. Tancredo Neves, s/n, Bairro Jardim Sorrilandia

Etapa Borborema, Monteiro: Auditório da UEPB Centro – 22/8/2024, 8-12h e 13:30-17:30h, Rua Abelardo Pereira dos Santos, 131, Centro

Etapa Agreste, Campina Grande: Auditório da UFCG – 6/9/2024, 8-12h e 13:30-17:30h, Rua Aprígio Veloso, 882, Bairro Universitário

Etapa Mata Paraibana, João Pessoa: Auditório da Fundação Casa de José Américo – 19 e 20 de setembro, 8-12h e 13:30-17:30h, Av. Cabo Branco, 3336, Bairro Cabo Branco.

