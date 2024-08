Hemocentro de Campina Grande registra baixa nos estoques de sangue e faz apelo por doações

O Hemocentro Regional de Campina Grande está enfrentando uma situação crítica devido à baixa nos estoques de sangue. Segundo Ângela Penha, do Núcleo de Enfermagem do Hemocentro, a maior necessidade no momento é de sangue tipo O negativo.

“Estamos passando por um momento crítico. Os nossos estoques estão em baixa e a nossa maior necessidade, neste momento, é o fator RH negativo. Ontem estávamos zerados para o A negativo e por isso estamos fazendo esse chamamento”, alertou Ângela em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (14).

A enfermeira ressaltou que todos os doadores são bem-vindos, mas que os tipos sanguíneos RH negativos estão em situação mais crítica. “Todos os fatores RH negativos estão em baixa e precisam de prioridade”, afirmou.

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos pais ou responsável legal);

Pesar mais de 50 quilos;

Estar em bom estado de saúde;

Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação;

Apresentar um documento oficial com foto.