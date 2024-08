Energisa: cobrança suspensa diz respeito ao ICMS

A Energisa reiterou que a cobrança se refere ao valor do ICMS, especificamente, para clientes que possuíam geração distribuída no período de setembro de 2017 a junho de 2021, e que representam 0,4% do total de clientes da Paraíba.

A empresa destacou que, neste caso, “é mera agente arrecadadora do tributo, esclarece que reapresentará todas as evidências que comprovam a legalidade da cobrança, reforça o seu compromisso com a transparência e, por fim, se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre o assunto”.