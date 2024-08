O consumidor que está pensando em adquirir a habilitação para veículos deve ficar atento aos preços dos serviços e consultar a pesquisa realizada pelo Procon-JP em 11 autoescolas da Capital, que mostra uma diferença de até R$ 600,00 no pacote de aulas para habilitação de carro (B) para pagamento à vista, com os valores oscilando entre R$ 1.000,00 (Livramento – Bancários) e R$ 1.600,00 (Exclusiva e Modern Smart Driving – Miramar, N. S. de Fátima – Aeroclube, Habilitar – Mangabeira e Rainha da Paz – Epitácio Pessoa). O levantamento foi feito em no dia 13 de agosto.

A pesquisa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor constata que na habilitação moto (A), a diferença também é de R$ 600,00, com os preços praticados entre R$ 900,00 (Liderança – Torre) e R$ 1.500 (Exclusiva – Miramar). Para pagamento no cartão, as duas modalidades de habilitação citadas acima estão oscilando entre R$ 1.000,00 (Liderança – Torre e Livramento – Bancários) e R$ 1.800,00 (Modern Smart Driving – Miramar) e entre R$ 1.000,00 (Liderança – Torre) e R$ 1.650,00 (Exclusiva – Miramar), respectivamente.

O consumidor que vai tirar a habilitação carro/moto (A/B), os preços estão sendo praticados entre R$ 1.400,00 (Liderança – Torre) e R$ 2.200,00 (Exclusiva – Miramar). Para a habilitação caminhão/ônibus, os preços vão de R$ 1.094,00 (Talentus – Jaguaribe) e R$ 1.400,00 (N. S. de Fátima – Aeroclube).

Adição de categoria

O motorista que quer adicionar categoria à habilitação já existente, a A (moto) acrescenta B (carro) está oscilando entre R$ 900,00 (Liderança – Torre) e R$ 1.600,00 (Rainha da Paz – Epitácio Pessoa), diferença de R$ 700,00. Quanto a B acrescenta A, esta mostra preços entre R$ 800,00 (Liderança – Torre) e R$ 1.500 (Habilitar – Mangabeira), diferença de R$ 700,00.

Aulas práticas

Em caso do consumidor precisar apenas de aula prática, a pessoa já habilitada vai desembolsar, por aula, entre R$ 60,00 (Junior – Mangabeira) e R$ 100,00 (N. S. de Fátima – Aeroclube), diferença de R$ 40,00. Já o pacote de aulas está com preços entre R$ 400,00 (Exclusiva – Miramar, Liderança – Torre, Top – José Américo e N.S. de Fátima – Aeroclube) e R$ 500,00 (Modern Smart Driving – Miramar), diferença de R$ 100,00.

As autoescolas

A pesquisa foi realizada nas seguintes autoescolas: Rainha da Paz (Epitácio Pessoa); Livramento (Bancários); Talentus (Jaguaribe); Exclusiva e Modern Smart Driving (Miramar); Habilitar e Junior (Mangabeira); CFC Santa Terezinha (João Paulo II); Nossa Senhora de Fátima (Aeroclube); Top (José Américo); e Liderança (Torre).

