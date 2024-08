Deputado defende construção de novo batalhão da Polícia Militar

O deputado estadual Sargento Rui Nóbrega (PL) fez uma visita ao 12º Batalhão de Polícia Militar, que fica localizado no município de Catolé do Rocha, onde pôde se inteirar das discussões sobre uma possível entrega do espaço para a ampliação do hospital local.

Caso isso ocorra, naturalmente seriam necessárias novas instalações para os policiais.

O deputado vê com bons olhos essa possibilidade, que, de acordo com ele, de uma única vez resolveria dois problemas: a expansão do hospital e a construção de um novo batalhão.

“O hospital ampliado é importante para o melhor atendimento da população de Catolé do Rocha e região. Por outro lado, o atual batalhão tem problemas estruturais e é essencial dar melhores condições de trabalho aos homens e mulheres da Polícia Militar”, comentou Rui.