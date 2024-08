No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, o professor de gastronomia Júlio César Villar compartilhou uma deliciosa receita de torta de batata.

A receita é simples e prática, perfeita para aproveitar aquelas batatas que estão sobrando em casa.

Ingredientes para a massa:

6 batatas médias (cozidas e amassadas)

500g de farinha de trigo

2 ovos

1 colher de sopa de manteiga ou margarina

200g de queijo ralado

1 colher de fermento em pó (caso a farinha não tenha fermento)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Ingredientes para o recheio:

1 peito de frango desfiado

2 tomates

1 cebola média

1 dente de alho

1 caixinha de molho de tomate

1 copo de requeijão cremoso

Milho, ervilha e azeitona a gosto

Muçarela a gosto

Modo de preparo:

– Massa: Cozinhe, descasque e amasse as batatas. Deixe-as esfriar antes de adicionar os demais ingredientes. Misture tudo até formar uma massa homogênea.

– Recheio: Refogue o frango com os temperos de sua preferência. Adicione o molho de tomate, o requeijão, o milho, a ervilha, a azeitona e a muçarela.

– Montagem: Unte uma travessa com manteiga. Coloque metade da massa, seguido pelo recheio e uma camada de muçarela. Cubra com o restante da massa e finalize com queijo ralado por cima.

– Finalização: Leve ao forno médio por cerca de 20 a 30 minutos, até dourar. Sirva com arroz ou uma salada refrescante.

Ouça o podcast completo aqui.

