Curso de bolos decorativos gratuito em João Pessoa; saiba mais

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), realiza inscrições, nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15), para o curso de bolos decorativos. São 40 vagas, divididas em duas turmas, e o curso tem como objetivo que os alunos aprendam receitas de massa de bolo, opções de recheios e conhecimentos em decoração utilizando chantilly.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à Diretoria de Segurança Alimentar e Economia Solidária, que fica dentro da Sedes, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, das 9h às 13h, apresentando documentação pessoal, incluindo RG, CPF, comprovante de residência e Número de Inscrição Social (NIS).

As aulas são gratuitas e acontecerão na sala de capacitação do Restaurante Popular de Mangabeira, localizado na Rua Francisco Pereira de Souza. As aulas serão ministradas por equipe da própria Sedes, com material didático e insumos para receitas fornecidos pela Prefeitura de João Pessoa. As aulas acontecem nos dias 19 e 20 de agosto.

