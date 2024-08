Azevêdo espera a reconstrução da aliança entre PT e PSB no 2º turno das eleições em João Pessoa

O governador da Paraíba, João Azevêdo espera uma reconstrução da aliança entre o PT e o PSB,que ficou quebrada quando o grupo petista optou por não apoiar a candidatura à reeleição do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), já no segundo turno das eleições, caso o candidato do PT, Luciano Cartaxo não tenha êxito nas urnas.

Segundo ele, essa reconstrução será necessária para o projeto nacional do PT e deve acontecer agora, ou seja, que PT apoie Cícero Lucena sem Cartaxo, evidentemente, e que isso é óbvio, até porque 2026 não foi colocado em discussão quando apresentaram a candidatura própria.

“Depende de quem vai para o segundo turno, mas isso precisa ser colocado na mesa. A leitura para 2026 tem que ser posta na mesa de uma forma muito clara”, evidenciou.

Para o governador, a decisão do PT foi equivocada em João Pessoa.