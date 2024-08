Oito promotores de Justiça são empossados na 3ª entrância na PB

Foram empossados, nesta sexta-feira (09/08), pelo procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio Rocha Neto, oito promotores de Justiça na 3ª entrância do Ministério Público da Paraíba: Leidimar Almeida Bezerra como 2º promotor de Justiça de Patos; Reynaldo Di Lorenzo Serpa Filho como 2º promotor de Justiça de Catolé do Rocha; Flávia Cesarino de Sousa Benigno como 4ª promotora de Justiça de Sousa; Pedro Henrique de Freitas Andrade como 5º promotor de Justiça de Cajazeiras; Bruno Leonardo Lins como 3º promotor de Justiça de Patos; Mariana Neves Pedrosa Bezerra como 8º promotor de Justiça de Patos; Ernani Lucas Nunes Menezes no cargo de 1º promotor de Justiça de Patos; e Dennys Carneiro Rocha dos Santos como 1º promotor de Justiça de Catolé do Rocha.

No início da solenidade, o secretário-geral do MPPB, Rodrigo Marques da Nóbrega, fez a leitura dos termos de posse. Participaram do evento o corregedor-geral, Antônio Sarmento; a 1ª subprocuradora-geral, Vasti Cléa Lopes; o diretor do Ceaf, procurador João Geraldo Carneiro Barbosa; o presidente da Associação Paraibana do MP, Leonardo Quintans; os promotores Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega, Alexandre César Fernandes Teixeira, Amadeus Lopes, Maria de Lourdes Pedrosa e José Antônio Neto; servidores e familiares dos empossados.

O procurador-geral falou sobre o trabalho que vem sendo realizado para permitir maior movimentação na carreira, tendo sido feitas 49 posses na sua gestão.

“Nós vivenciamos, na data de hoje, a posse desses oito membros valorosos, que é fruto exatamente desse caminho que temos seguido de fazer o melhor para a instituição. Estamos levando mais oito promotores para o Sertão. Além disso, é um caminho que permite maior seguimento na carreira. Ser promovido para a terceira entrância é algo magnífico na vida de cada um”.

O PGJ também relembrou a oportunidade que teve de acompanhar os passos dos oito empossados desde o ingresso deles no MPPB. “Eu fico muito feliz de ter tido todo esse acompanhamento e a amizade que ficou de nós e que existe até hoje. E também de ter o privilégio, a honra e a satisfação de, como o procurador-geral, poder participar desse momento. É uma satisfação, uma alegria que eu vou carregar comigo para todo o sempre. Então, sintam-se todos abraçados. Esse é um momento de renovação de ânimo”.

O presidente da APMP, Leonardo Quintans, externou seu sentimento de participar da posse de promotores do mesmo concurso. “Esse é sempre um momento de alegria, de emoção, de renovação dos compromissos, da vontade de trabalhar pelo povo e servir na nossa missão de Ministério Público. Mas essa de hoje é especial porque vejo a chegada de oito colegas de uma única vez na mais elevada entrância da nossa carreira. E quanto orgulho eu tenho de pertencer a essa turma de tão valorosos colegas, de pessoas tão compromissadas, dedicadas, competentes, corretas, de bom coração, que são vocês, meus amigos. Uma alegria enorme pra mim”.

Empossados

Leidimar Bezerra agradeceu pela promoção e parabenizou os demais empossados. “Esse é um momento de gratidão. É um momento de renovar as forças para continuar trabalhando no Sertão em prol da instituição e, sobretudo, em prol da sociedade. Então, me coloco como soldado da instituição e agradeço pela confiança”, acrescentou.

Reynaldo Serpa também fez um agradecimento pela posse na nova entrância.

“O momento é de gratidão de todos nós que alcançamos a terceira entrada da nossa carreira. E renovamos a esperança e o espírito de luta, que tem bem a representar o MPPB, agora no Sertão. Estamos retornando ao sertão para prestar o nosso serviço e dar a nossa contribuição com a sociedade sertaneja. Então, agradeço a todos penhoradamente”.

Flávia Cesarino externou seu agradecimento e destacou o empenho da instituição para que o momento ocorresse.

“Quero agradecer o espírito de cooperação, não só dos colegas, mas de todos na instituição, que se empenharam de forma bastante eficaz, de forma intensa, para que esse momento se concretizasse. Espero que possamos dar uma renovada, para continuar contribuindo para o povo paraibano”, disse.

Pedro Henrique Andrade ressaltou a importância do momento para a vida de todos.

“É um momento de muita felicidade e realização para todos nós que estamos aqui. É um momento marcante para a nossa carreira. Eu, especialmente, vou voltar para Cajazeiras, onde fui promotor titular há dez anos. Peço a Deus que seja uma fase de muita realização e felicidade, não só para mim, mas para todos os colegas”, afirmou.

Bruno Lins parabenizou o procurador-geral e o Conselho Superior pela diligência na votação dos editais.

“Nós estamos vendo o cuidado que o Conselho tem com todos os editais e com a possibilidade dos colegas progredirem na carreira. Hoje, não há, nessa gestão do conselho, nenhum edital que fique parado. Então, quero agradecer, agora que estou retornando a Patos após oito anos, me colocando à disposição do Ministério Público para que for necessário no Sertão”.

Mariana Neves também destacou a ação diligente dos órgãos da instituição.

”Agradeço o empenho que foi dado pela instituição, pelo Conselho, pela Corregedoria, e por todos nós também, para que tudo isso fosse agilizado, e que hoje nós estivéssemos aqui. Muita felicidade e gratidão por ter alcançado esse momento na minha carreira”, declarou.

Ernani Menezes falou sobre o compromisso de todos com o MPPB.

“É muito gratificante a gente conseguir fazer essa progressão na carreira. Em prol dessa progressão e do compromisso que todos temos aqui com a instituição, nós decidimos galgar esse caminho e espero que todos possamos continuarmos com esse empenho e poder ajudar a instituição”

Dennys Carneiro relembrou a sua trajetória até chegar ao momento da posse e também fez seu agradecimento.

“Queria apenas deixar registrado que o que passa na minha memória nesse momento é que há 11 anos e dois meses eu estava lutando para voltar para cá. Então, me coloco como instrumento da instituição para o que ela precisar. Agradeço a Deus, a Nossa Senhora pela proteção e a todos os presentes”, concluiu.