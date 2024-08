Com mais de 200 participantes inscritos, o 2º Simpósio Paraibano de Segurança de Barragens terá início nesta terça-feira (13), no auditório da Asplan, no centro de João Pessoa.

Organizado pelo Governo da Paraíba, por meio da Agência Executiva e Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), o evento é gratuito e ainda é possível fazer a inscrição. Para participar basta preencher o formulário disponível no site aesa.pb.gov.br.

A palestra de abertura do simpósio, com início previsto para as 10h, apresentará um levantamento completo da situação das 135 barragens monitoradas pelo Governo da Paraíba.

“Discutiremos o Relatório Anual de Segurança de Barragens detalhando as ações realizadas pelo Governo do Estado, que desde 2019 tem um programa de manutenção e conservação dos reservatórios. Temos orgulho de dizer que a Paraíba é um dos poucos estados do Brasil que possui um programa permanente de recuperação de barragens com recursos próprios”. explicou o diretor-presidente da Aesa, Porfírio Catão Cartaxo Loureiro.

A implementação de novas tecnologias estará em pauta na tarde da terça-feira (13) na palestra das 14h, cujo tema será Aplicação de Drones para Segurança de Barragens e Identificação de Usuários no Vale do Jusante. Já o tema Comunicação de Riscos e Engajamento da Comunidade está previsto para as 15h.

Para a quarta-feira (14) estão previstos debates sobre: impactos ambientais e sociais das barragens; a evolução dos planos de segurança e de ação emergencial; aplicabilidade da lei de segurança de barragens no Rio Grande do Norte, além da gestão da segurança no Projeto de Integração do Rio São Francisco.

Duas exposições serão realizadas no hall de entrada do evento, onde poderão ser vistos os trabalhos realizados pela ONG Águas Potiguara e pela Cagepa. A programação completa está disponível também no site aesa.pb.gov.br.

