A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) comunicou que o abastecimento de água será temporariamente interrompido em Campina Grande e nas cidades de Pocinhos, Puxinanã, Lagoa Seca, Alagoa Nova, Queimadas e Caturité nesta terça-feira, 13 de agosto, a partir das 8h.

Segundo nota divulgada, interrupção será necessária para que técnicos da Cagepa realizem manutenção preventiva no sistema elétrico de Gravatá.

A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado a partir das 17h do mesmo dia.

Para mais informações, os moradores podem entrar em contato com a companhia através do telefone 115, do WhatsApp (83) 8198-4495 ou pelo site oficial da Cagepa (www.cagepa.pb.gov.br).