Empresários ligados à agropecuária, agricultores familiares e técnicos da extensão rural participaram, durante três dias, da ExporBrejo, realizada no município de Brejo do Cruz, no Sertão da Paraíba, envolvendo vários órgãos integrantes do Governo da Paraíba.

O evento, encerrado nesse domingo (11), serviu para mostrar o potencial da agropecuária da região de Catolé do Rocha, especificamente do município de Brejo do Cruz, uma atividade que tende a crescer.

Entre os órgãos governamentais envolvidos no evento estão a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (Seafds) e a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer-PB), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), além do apoio da Prefeitura Municipal e outros parceiros.

A abertura da ExporBrejo, que aconteceu na sexta-feira (9), contou com a presença da diretoria do Instituto João Agripino, prefeitos municipais da região e diversas autoridades civis e militares e do secretário do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo, que destacou a importância da exposição como sendo fundamental para mostrar a potencialidade da agropecuária da região e buscar, ainda mais, seu fortalecimento.

A programação, no entanto, começou antecipadamente na quinta-feira (8), com a recepção dos animais e organização dos estandes. Na sexta-feira, a partir das 8h, começou a exposição de animais das raças bovinas, ovinas e caprinos; exposição de máquinas e equipamentos; venda e rede de negócios para animais, maquinas e implementos agrícolas.

Na programação, houve palestras da coordenadora da Rede Estadual de Colegiados Fóruns Territoriais da Paraíba, Márcia Dornelles, sobre “Empreendedorismo rural feminino: desafios e oportunidades para mulheres empreendedoras”; e da diretora de Comercialização da Cooperativa Fonte de Sabor Sertão Paraibano, Maria da Paz, que falou sobre “O poder do cooperativismo transformando vidas”.

Em outro momento, o médico veterinário Guilherme Santana abordou o tema “O impacto do manejo de ordenha higiênico sob o controle da mastite bovina”. Já o técnico em cooperativismo Rômulo Targino abordou “Associativismo e cooperativismo como ferramenta de desenvolvimento do campo”.

Durante o sábado (10), as exposições e negócios tiveram continuidade, seguidos de palestra da gerente do Banco do Nordeste, Rogéria Silva, sobre “Sete passos para obter sucesso com o seu projeto no BNB”.

O zootecnista Luciano Targino falou sobre “Bovinocultura de leite no sertão: suas histórias e seus desafios”. Também teve a palestra do professor Alcides de Almeida, da UEPB, sobre “A importância do cultivo intensivo da palma forrageira no sertão paraibano”.

No domingo (11), na programação não constava palestras, mas apenas a continuidade das exposições e rede de negócios e vendas, com grande participação do público.