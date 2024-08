Em comemoração ao Dia do Estudante, data celebrada neste domingo, 11/08, o Sitrans Campina Grande recepcionou alunos com brindes e desafios no Terminal de Integração de Passageiros do Açude Novo. As ações voltadas para o segmento ocorreram sobretudo na última sexta-feira.

No posto de atendimento do Sitrans e do Nubus no local, estudantes giraram a roleta e responderam a perguntas sobre o serviço, ganhando brindes e se divertindo na companhia de colegas e dos funcionários do sistema de transporte público coletivo de Campina Grande.

O Sitrans ressalta, inclusive, que somente o transporte público coletivo, entre todos os modais de transporte público, garante a meia passagem ao estudante, um benefício muito importante que acompanha os clientes do serviço desde os primeiros anos escolares até a vida acadêmica dos alunos.

O final de semana também foi marcado por outra data comemorativa de grande importância, que é o Dia dos Pais. Em alusão à data, os colaboradores que atuam no Nubus em Campina Grande e são papais receberam homenagens na última sexta-feira.

