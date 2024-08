O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, se pronunciou nas redes sociais, na manhã deste sábado, sobre o caso que envolve o pediatra Fernando Paredes Cunha Lima, acusado de estupro de vulnerável. De forma enfática e indignada, declarou que ” ao longo dessa semana, veio à tona uma série de denúncias de abusos contra crianças. Qualquer tipo de crime precisa ser punido, mas um crime que se comete contra uma criança é onde a justiça precisa agir com ainda mais rigor, especialmente por se tratar de um pediatra em quem a família coloca sua confiança”.

Bruno também se solidarizou com os pais das vítimas. “Eu sou pai de um pequeno de 1 ano e 9 meses e não consigo nem pensar em algo assim porque confesso que não sei qual seria a minha reação se eu estivesse no lugar de uma das famílias que foram vítimas dessa monstruosidade. Cada um se coloque no lugar.

Também se solidarizou com a prima, Gabriela Cunha Lima, que quebrou o silêncio depois de 33 anos e denunciou ter sido abusada pelo tio quando tinha apenas 9 anos de idade. “Quero registrar minha solidariedade a Gabriela e a todas as vítimas dessa e de outras atrocidades como as que vieram à tona nos últimos dias. Que Deus conforte o coração de vocês e que a justiça seja feita de forma contundente”.

Bruno reforçou, ainda, que diante de tudo isso, é preciso haver uma mudança nas leis do Brasil. Uma certeza, segundo ele, sobre qual tem defendido desde 2016.

A declaração do prefeito é coerente com a política que ele vem desenvolvendo na gestão, com uma série de medidas protetivas e de combate a violência contra as mulheres. A Prefeitura de Campina Grande fortaleceu e ampliou uma rede de apoio e proteção para garantir o direito à vida, à dignidade, à segurança e ao direito de ir e vir.

São mais de mil mulheres atendidas por ano, em diversas ações da Coordenadoria da Mulher, órgão que é ligado diretamente ao Gabinete do Prefeito, como o essencial trabalho realizado no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), que abre suas portas, sem restrições, inclusive para quem chega de municípios vizinhos em busca de ajuda. É o espaço onde, de maneira continuada, uma equipe multidisciplinar, totalmente feminina, atua no acolhimento humanizado e no auxílio para que as vítimas consigam sair do nefasto ciclo de violência.

A Ronda da Mulher, realizada pela Guarda Municipal, é outra iniciativa fundamental e que salva muitas vidas. O serviço garante o monitoramento das Medidas Protetivas de Urgência asseguradas às mulheres vítimas de violência e usuárias dos serviços municipais.

O Cartão Move Mulher, com auxílio de passagens nos transportes públicos, garante que mulheres em situação de vulnerabilidade financeira consigam acesso, sem interrupções, à Rede Municipal de Enfrentamento à Violência.

O Projeto Ju.Lia ( Juntas Livres do Assédio) permite, através de um aplicativo com geolocalização, que mulheres vítimas de importunação sexual no transporte público façam denúncias, tendo acompanhamento e atendimento em tempo real.

É através dessas e outras iniciativas que estamos lidando com esse problema gravíssimo. A Administração Municipal trabalha com muito comprometimento e afinco, por acreditar que é possível frear essa inadmissível onda de violência.

