Podcast: saiba tudo sobre os quintais produtivos

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o destaque foi para os “Quintais produtivos”, Werneck Abrantes de Souza, assessor da Regional da Empaer em Campina Grande, explicou aos ouvintes o conceito e a importância desses espaços.

Segundo Werneck, os quintais produtivos são pequenas áreas de cultivo ao redor das casas, onde é possível produzir alimentos para consumo próprio e gerar renda extra, utilizando técnicas de agroecologia.

Werneck ressaltou que os quintais produtivos promovem o bem-estar social e ambiental, integrando a produção de hortas, frutíferas, plantas medicinais, e criação de pequenos animais, como galinhas e abelhas.

Ele enfatizou que a prática contribui para a sustentabilidade familiar e a qualidade de vida, ao mesmo tempo que valoriza o aproveitamento total dos recursos disponíveis, como o uso de adubo orgânico e a reutilização de água.

